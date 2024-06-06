تصفيات آسيا لمونديال 2026.. تشكيل هجومى لسوريا أمام كوريا الشمالية

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كوريا الشمالية، وذلك بعد قليل على الملعب الوطني في "فيينتيان بلاوس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء تشكيل المنتخب السورى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: عبد الرحمن ويس، ثائر كروما، عمر ميداني، مؤيد العجان

خط الوسط: خليل إلياس، إيزاكيل العم، محمد الحلاق

خط الهجوم: عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر السومة

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: استبيان جليل، إلياس هدايا، مؤيد الخولي، خالد كردواغلي، فهد اليوسف، علاء الدين دالي، المار إبراهيم، إيمليانو عمور، توبياس القاضي، محمد العنز، عمرو جنيات، أنطونيو يعقوب.

ويحتل المنتخب السورى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط.