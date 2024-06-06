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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يطالب جوميز بتصعيد الناشئين

جوميز
جوميز
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طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز،  بضرورة الاعتماد على قطاع الناشئين في تدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن القطاع يضم عدد كبير من اللاعبين ذوي القدرات الفنية العالية. 

وشدد المجلس على اتباع سياسية تصعيد اللاعبين الشباب لاكتساب خبرات، حتى يتم الاستفاده منهم سواء بتدعيم الفريق الأول أو خروج البعض الأخرى إعارة  إلى أندية الدوري لزيادة دخل النادي.

وكان الجهاز الفني قد صعد عبد الرحمن  مدافع فريق ٢٠٠٣ إلى الفريق الأول خلال الأيام الماضية. 

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات الجولة ١١ من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها، ١٤ يونيو الجاري.

حسين لبيب جوميز الزمالك