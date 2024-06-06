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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الإثنين.. حلقة نقاشية ومؤتمر لأسر الصحفيين المحبوسين بمناسبة يوم الصحفي

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تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية، ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو، في إطار الاحتفالات بيوم الصحفي.
تعقد الحلقة النقاشية والمؤتمر بالقاعة المستديرة “قاعة أمين الرافعي” في تمام الساعة 1 ظهرًا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم.
كما تستعرض اللجنة بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن على مدار أكثر من عام بخصوص 20 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.  

الصحفيين نقابة