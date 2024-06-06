بعد مواجهات ثمن نهائى بطولة بريطانيا للإسكواش.. سيدات مصر تسيطر على التصنيف العالمى

بعد انتهاء دور ثمن نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش 2024، انكشف التصنيف العالمى لسيدات اللعبة، والتى سيطرت عليه لاعبات مصر، وشهد صعودا وتغييرا فى الأدوار.

حيث تأهلت 5 لاعبات مصريات إلى الدور ربع النهائى وهن: سلمى هانى ونور الشربينى، نور الطيب وهانيا الحمامى، نوران جوهر.

التصنيف الجديد



واشعل ذلك المنافسة والصراع على احتلال ترتيب أفضل فى التصنيف العالمى، والذى جاء كالتالى:

1- نور الشربينى تتربع على القمة برصيد 2,058 نقطة

2- نوران جوهر فى المركز الثانى برصيد 1,604 نقطة

3- هانيا الحمامى فى المركز الثالث برصيد 1,483 نقطة

4- نور الطيب تصعد إلى المركز الرابع برصيد 896 نقطة

5- البلجيكية نيلى جيليس فى المركز الخامس برصيد 861 نقطة، ويتجمد رصيدها بعد خروجها من المنافسات.

6- الأمريكية أوليفيا ويفر تأتى فى المركز السادس برصيد 858 نقطة، وفوز نور الشربينى عليها فى ربع النهائى يضمن لنيلى الحفاظ على موقعها.

7- الإنجليزية جورجينا كينيدى فى المركز السابع برصيد 856 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ويفر، وفوز نوران جوهر عليها فى ربع النهائى يمنح ويفر البقاء فى مركزها وكذلك نيلى كما يضمن لنور الطيب المركز الرابع .

8- البلجيكية تينى جيليس فى المركز الثامن برصيد 822 نقطة ..

وشهد دور ثمن نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية، تأهل أربعة لاعبين من أندية وادى دجلة، إلى ربع نهائى البطولة، ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

حيث تأهل علي فرج المصنف الأول عالمياً، ومازن هشام، محتل المركز الخامس عالميًا، وهانيا الحمامى محتلة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للسيدات، ونور الطيب صاحبة المركز السابع عالمياً، للدور ربع النهائي، بعد تقديم اداء أكثر من رائع.

حيث تأهل علي فرج، لدور ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على مواطنه محمد أبو الغار، بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-8) (16-14) (11-3).

فيما صعد مازن هشام، لدور ربع النهائى بعد تغلبه على فاركاس بالاز بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (8-11) (11-3) (13-11).



فيما تأهلت نور الطيب، للدور ربع النهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على هنا رمضان بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-5) (11-4).

وتأهلت هانيا الحمامي، للدور ربع النهائي، بعد تخطيها ندى عباس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-1) (11-8).



وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.



ولعب وادى دجلة دوراً كبيراً في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكس ذلك المجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.



