"القومى للمرأة" يهنئ الدكتورة مايا مرسى لتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

تقدم المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات وأمانته العامة،بخالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس لصدور القرار الرئاسى بتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لمدة أربع سنوات.

وعبر المجلس عن بالغ سعادته لتعيين الدكتورة مايا مرسى فى هذا المنصب الذى يعكس ثقة القيادة السياسية فى كفائتها وقدراتها، كما يأتى تقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية الكبيرة ، ولخبراتها وجهودها الكبيرة فى مجال العمل التنموى وملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة.

وأكد المجلس القومي للمرأة ، ثقته الكبيرة والدائمة بنجاح الدكتورة مايا مرسي فى جميع المناصب والمهام التى توكل اليها ، وتمنى لها خالص النجاح والتوفيق فى مهام هذا المنصب.

تجدر الإشارة الى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات ضم الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى ، رئيس المجلس القومي للمرأة ، المهندس خالد محمود عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة السابق، و الدكتور محمد فايز فرحات ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فاطمة سيد أحمد ، عضو الهيئة الوطنية للصحافة .