" ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة

نظم قصر ثقافة سوهاج أمس الأربعاء لقاء بعنوان "تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك في اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والشاعر عبدالحافظ بخيت مدير عام النشر الأسبق بالهيئة.

ووفق بيان عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الخميس استهلت الفعاليات بكلمة تناول خلالها محمد عبدالهادي مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج، دور الثقافة فى نشر الوعي في ضوء الجمهورية الجديدة، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية ثقافية شاملة محورها الرئيسي الهوية الوطنية.

وأوضح النائب طارق رضوان دور القوى الناعمة من ثقافة وفنون في تحقيق التفاعل والتواصل بين الشعوب وحل الكثير من القضايا الاجتماعية، مؤكدا على أن مصر ستظل عاصمة الشرق للفنون والآداب للمنطقة العربية والعالم أجمع.

من ناحيته تحدث الشاعر عبد الحافظ بخيت عن دور الأدب في ترسيخ الهوية وتشكيل وجدان الشعب على مر العصور، مشيرا إلى أن النصوص الأدبية على جدران المعابد تعد أكبر شاهدا على تاريخ مصر العظيم.

واختتم النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب الحديث موجها الشكر لهيئة قصور الثقافة، داعيا الشباب للمشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تسهم في إعداد أجيال واعية تقدّر الثقافة والفنون.