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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يستقبل وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية

وزير الداخلية يلتقي
وزير الداخلية يلتقي وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بالصين
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إستقبل  محمود توفيق وزير الداخلية، وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة  سون ماولى نائب وزير الأمن العام الصينى خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها  بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، وقد أعرب رئيس الوفد 
عن عمق العلاقات والروابط الإستراتيجية بين البلدين الصديقين  ، مُشيدًا بالجهود التى تبذلها 
وزارة الداخلية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى  ، والتى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الإستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

ومن جانبه أعرب  محمود توفيق  وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، فى ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين 
مُشيرًا إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمنى الثنائى وتبادل الخبرات مع الجانب الصينى 
إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة
عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها، بما يُدعم رسالة الأمن والإستقرار.

محمود توفيق وزير الداخلية وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية وفدا أمنيا وزير الأمن العام الصينى