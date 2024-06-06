الفنانة هدى عبد المنعم عن معرضها "الحنين": يضم 30 لوحة عن المرأة والريف والصعيد المصرى

كشفت الفنانة التشكييلية هدى عبد المنعم، عن تفاصيل معرضها "الحنين.. خطوات الإبداع على مر السنين" الذى يقام بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، مساء اليوم الخميس 6 يونيو، بقاعة الأخوين وانلي بمقر المركز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة المصرية.

وقالت الفنانة التشكيلية فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن معرض "الحنين" تضمن حوالى 30 لوحة تم تنفيذها خلال مسيرة فنية لا تقل عن 20 عاما، عن المرأة والريف المصرى، والصعيد المصرى أيضًا.

وأضافت: "مراحل الإبداع بدأت بالاهتمام بإفريقيا القارة السمراء المنسية وقدمت مجموعة لوحات ضمها معرض خيال أفريقى عام ٢٠١٣ احتوت على موتيفات إفريقية صميمة لم يتناولها فنان من قبل تعبر عن المعتقدات و المخاوف و السحر الإفريقى و وحشيته أحياناً".

30 لوحة عن المرأة والريف والصعيد

وتابعت: "ثم تليها مراحل كثيرة مرحلة الأبيض و الأسود فى مجموعة كبيرة لا تقل عن عشرين لوحة بالحبر و خلفية بيضاء تعبر أغلبها عن المرأة و البيئة المصرية الريفية و بعضها عن صعيد مصر".

واكملت: “بعد الاستغراق الشديد في دقة التفاصيل في المراحل الواقعية والرمزية الزخرفية السابق ذكرها انطلقت افكارى وريشتى و ألوانى بتلقائية وعرفت كيف هو التجريد مريح للنفس فهو بمثابة علاج بالفن، وهو المنتشر الأن كطرق علاجية عن طريق الفن فوجدت في التجريدية حرية الفكر والأداء دون التقيد بالقواعد الفنية التى تعلمتها و بدون اسكتش تحضرى بالقلم الرصاص وعرفت فرشاتى مجراها على سطح اللوحة وأنتجت العشرات من اللوحات التجريدية”.

الذكاء الاصطناعى يعطى مجالًا جديدًا للإبداع

وبسؤالها عن رأيها فى اقتحام الذكاء الاصطناعى للفن التشكيلى، أكدت انه أداة في يد أى شخص وليس بالضرورة يكون فناناً، قد يستخدمها الفنان لكن يبقى الفن التقليدى بأدوات الرسم اليدوي الفرشاة و الألوان هو الأصل للإبداع البشرى دون تدخل التكنولوجيا فقط، موضحة ان الألة تعطى مجالا جديدا للإبداع و فى بعض المجالات التكنولوجيا ضرورة تساعد على سرعة الإنتاج بعناء أقل للفنان.

القوة الناعمة والحروب

وعن مشاعر الفنان اتجاه الحرب على غزة، اشارت الى ان للقوة الناعمة دور كبير فى معالجة القضايا الانسانية، ملفتة إلى انها شاركت في معرض للقدس سلاما أُقيم فى مكتبة اسكندرية مع فنانين من مصر و بلاد عربية أخرى و افتتاحه قنصل فلسطين.

قدمت الفنانة هدى عبد المنعم ٣ معارض شخصية ، هم خيال أفريقى ٢٠١٣، معرض إفريقيا و أكثر ٢٠١٦، معرض نوستالجيا في مركز الحرية للإبداع ٢٠٢٤.

يذكر ان معرض “الحنين” يفتتحه القنصل الفخري لقنصلية ايطاليا بالاسكندرية ويستمر المعرض حتي ١٣ يونيو .