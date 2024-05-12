السيسي يوجه بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد في غزة

وجة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

وكشف مصدر رفيع المستوي أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة ويوجة بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.



وفي سياق أخر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.

