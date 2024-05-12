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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قبل عيد الأضحى..محافظ الدقهلية يكلف بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل

اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية لبحث أعمال تطوير كورنيش النيل
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كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال  تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر بداية من مبنى موتيل المحافظة وحتى فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة  والانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت وفقًا للبرنامج الزمني لخدمة المواطنين.

محافظ الدقهلية يكلف بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل:

وقال المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تم بعد ان تم إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بإجمالي طول 1،250 متر لخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصورة 3 كيلو و250 متر.

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلى المقاعد وبلاط إنترلوك، ووجه بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش.

 وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، مشيرًا إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

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