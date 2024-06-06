30 شهيدا وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط أكثر من 30 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة السردي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه يتوقع ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة السردي بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة.

يواصل رجال الحماية المدنية في عملية انتشال الشهداء والجرحى الفلسطينيين بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة السردي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات .

ومنذ قليل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وصول 5 أطفال أشلاء إلى مستشفى الأقصى جراء قصف الاحتلال مدرسة "السردي" التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ناشد المواطنين الفلسطينيين الهلال الأحمر في قطاع غزة من سرعة توجه سيارات الإسعاف لمدرسة السردي التي تؤوي نازحين بمخيم 2 في النصيرات وسط القطاع بعد قصفها من قبل الاحتلال.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على أرض زراعية في "شارع 2" بالقرارة شمال مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.