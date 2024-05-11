تجديد حبس عقيد شرطة سابق بالدقهلية لابتزازه رجال الأعمال والتشهير بهم

قرر المستشار عمرو عيسي، قاضي المعارضات، بمحكمة قسم اول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت تجديد حبس عقيد شرطة بالمعاش ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3842 اداري قسم اول المنصورة، لإتهامه بإبتزاز عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال للتحصل منهم على مبالغ مالية نظير عدم التشهير بهم.

تجديد حبس عقيد شرطة سابق في الدقهلية لابتزازه رجال الاعمال والتشهير بهم:

شهدت جلسة التجديد اثبات حضور المتهم عبر "الفيديو كونفرانس" من داخل محبسه المودع به بقسم شرطة أول المنصورة وحضور المجنى عليهم. كما تقدم بالدفاع عن المتهم 3محامين، طالبوا بإخلاء سبيله بأى ضمان مالى، وقوبل طلبهم بالرفض.

قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن عقيد شرطة سابق يبتز شخصيات عامة:

كان المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، فى 8مايو الجارى قد قرر حبس المتهم4 أيام على ذمة التحقيقات على ان يحرر له فيش وتشبيه، وذلك عقب ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وثبوت قيامه بابتزاز عدد من الشخصيات العامة وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم التشهير والإساءة لهم.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص كافة المحادثات عبر تطبيق "واتس آب"،والفيس بوك وصولا لشخص المستخدم وبيان عما إذا كان يوجد ثمة محتويات أخرى تفيد الواقعة محل وتاريخ محتواها وفحص تطبيق الصور وبيان محتواها وبيان عما إذا كان يوجد ثمة محتويات أخرى تفيد الواقعة محل التحقيق وإعداد تقرير بذلك يعرض علينا عقب الأنتهاء منه .

استمعت النيابة العامة، الى اقوال المقدم أحمد المير والذى حرر المتهم، حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بإسمه منتحلا صفته، واستغلاله للإساءة والتشهير بسمعة بعض المواطنين وابتزازهم لطلب بالغ مالية، وكذلك استدعاء العقيد حمدي الطنبولي، مفتش مباحث قسم شرطة أول المنصورة لسؤاله حول الواقعة.

بلاغ يتهم عقيد شرطة سابق بإبتزاز الشخصيات العامة في الدقهلية:

تعود الواقعة الى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من عصام محمود عبدالحميد ، محامي، 57 عاما، ومقيم شارع محمد فريد منطقة أول المنصورة، وخيرى محمد الجوجري، أعمال حره ومقيم المنصورة بتضرروا من المدعو "أحمد.ع.ع"، 45 عاما، عقيد شرطة سابق ومقيم شارع العروبة بنطاق قسم ثان المنصورة ، وقيامه بتهديدهم وإبتزازهم والقصد من ذلك التشهير والإساءة لسمعتهما وشخصيات عامة داخل مدينة المنصورة والضغط عليهم نظير التحصل على مبالغ مالية وطلب عضوية بأحد الأندية الشهيرة. بتقنين الإجراءات

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه.