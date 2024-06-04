التعادل يسيطر على الشوط الأول من ودية الزمالك والنصر

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك والنصر الودية المقامة على ملعب النادي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من ناصر منسي مهاجم الفريق، ليتسلمها اللاعب ويراوغ حارس النصر ويسدد في الشباك، في حين سجل سيد شعبان هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 41 .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز وعمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف، وعبد الرحمن علي، ومحمد أشرف "روقا"، وسيف جعفر، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار"، ومهاب ياسر وناصر منسي.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث الشوط الأول وصنع لاعبوه العديد من الفرص المحققة، نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر، في حين لم يشكل فريق النصر خطورة على مرمى الأبيض سوى في كرة هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.