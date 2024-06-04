13 مصابًا في حريق مزارع نخيل عين القضا بالوادي الجديد

وصل أعداد المصابين في حريق مزارع نخيل عين القضا في الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إلى 13 شخصا جميعهم مصابون باختناقات وتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة في موقع الحريق.

إصابة 13 شخصًا في حريق مزارع نخيل عين القضا بالوادي الجديد

وكانت محافظة الوادى الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة وذلك لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية التى تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة 5 ساعات كاملة التهم فيها منزلا لأحد المواطنين وعدد كبير من اشجار النخيل والفاكهة حيث بلغ عدد سيارات الإطفاء والمياه 29 سيارة.

ونشب حريق هائل في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتلقي اللواء محمد ابو الليل مدير امن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعه لمركز الداخله حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل ، فيما تسبب الرياح في انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.