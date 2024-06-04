«الزراعة»: نستهدف تشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع والمنافسة العالمية

الزراعة: نستهدف تشجيع القطاع الخاص للدخول فى التصنيع الزراعى..خبراء: يعد التصنيع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.. التصنيع الزراعي يساعد في إنتاج منتجات ذات جودة عالية مما يسهم في زيادة الصادرات.

في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والشركات العالمية في مجال الزراعة، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة السيد ويليام بهرينس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، تأتي هذه الزيارة في ظل التوجهات الرئاسية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التصنيع الزراعي بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتقليل الفاقد والهدر في المحاصيل الاستراتيجية تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر والتعاون المشترك لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق المحلية والدولية.

زيادة القيمة المضافة

من جانبه، أكد الوزير القصير ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، وأكد على التوجيهات الرئاسية بالتركيز على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في التصنيع الزراعي، مما يساهم في تعزيز الناتج القومي وتقليل الفاقد والهدر في المحاصيل الاستراتيجية.

كما أوضح القصير أن صادرات مصر الزراعية الطازجة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن الدولة تدعم التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات لزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.

وجه القصير قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز، وتقديم الدعم الفني والمساعدة في استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم، وإجراء الاختبارات اللازمة في المواسم الزراعية المختلفة بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

شدد الوزير على أهمية اتباع العمليات الزراعية الجيدة والتوافق مع متطلبات السوق العالمي، والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية، سواء كان الإنتاج موجهًا للسوق المحلي أو الدولي، تطبيقًا لمتطلبات سلامة الأغذية.

كما وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية، والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع، وضبط عمليات التسعير من خلال آلية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقًا لمعطيات السوق.

تحقيق التنمية المستدامة

وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، يعد التصنيع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، حيث يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار، والابتكار، وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

تعزيز الأمن الغذائي

وأضاف المالكي، أن التصنيع الزراعي يعزز من قيمة المنتجات الزراعية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو نصف نهائية، مما يزيد من دخل المزارعين الي جانب أن تلك الخطة ستوفر المنتج المحلي وتوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا، بالإضافة الي خلق فرص عمل لأن التصنيع الزراعي يوفر العديد من فرص العمل في مختلف مراحل الإنتاج، من جمع المواد الخام إلى التسويق.

وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التصنيع الزراعي يسهم في تحسين توافر المنتجات الغذائية على مدار العام، مما يعزز الأمن الغذائي، إلى جانب أن التصنيع الزراعي يساعد بشكل كبير في إنتاج منتجات ذات جودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير الدولية، مما يسهم في زيادة الصادرات.

وأضاف خليفة، هناك تحديات عديدة تواجه التصنيع الزراعي مثل البنية التحتية حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية من نقص في البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والكهرباء، والمياه، إلى جانب نقص في المعرفة الفنية والتكنولوجية الحديثة بين المزارعين والعمال في القطاع الزراعي وأوضح خليفة، يواجه المزارعون وأصحاب الشركات الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسعة مشاريع التصنيع الزراعي لذلك الابد من توفير التمويلات المناسبة للمزارعين لزيادة الإنتاج.