رئيس جامعة المنيا يتفقد سير لجان الامتحانات

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا اليوم الثلاثاء لجان امتحانات كليات الجامعة؛ لمُتابعة مدى انضباط العملية الامتحانية، وانتظام سيرها.

وقام بجولات تفقدية جديدة، وذلك بكليات: التربية النوعية، والتربية للطفولة المُبكرة، وكلية الحقوق، والتربية الفنية.

كان في استقبال رئيس الجامعة خلال جولاته للكليات، عمداء كليات التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية للطفولة المبكرة، ووكلاؤها، ووكلاء كلية الحقوق.

تأكد رئيس الجامعة، من مُطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، والتي تضمن تحقيق النواتج التعليمية المُستهدفة في المقررات الدراسية من خلال عملية القياس والتقويم، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب نهائيًا، بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

اطمأن الدكتور عصام فرحات، خلال جولاته أيضاً، على وجود المُراقبين والمُلاحظين باللجان، والتزامهم بكل الإجراءات التي تضمن تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب؛ لأداء امتحاناتهم، وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة، وتواجد الأطقم الطبية؛ للتعامل مع اية حالات طارئة.

وكان رئيس الجامعة قد أجرى أمس، جولات تفقدية للجان الامتحانات بكليات: الألسن، والفنون الجميلة، وكذا كلية التربية الرياضية، رافقه خلالها عمداء الكليات ووكلاؤها.

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