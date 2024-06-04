مي فاروق تحيي حفلا غنائيا في الدوحة ثالث أيام عيد الأضحى 

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي يوم 19 من شهر يونيو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

ويقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني بمدينة الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل تحت عنوان " ليلة الزمن الجميل"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، لذلك أعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعا بحيث ينال إعجاب الحضور بمختلف أذواقهم الفنية، كما أنها سوف تجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر الحفلات التي أحيتها مي بالدوحة عام 2022، منذ عامين تقريبا.

يذكر أن مي فاروق تعكف حاليا على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي، كما تجمع أغنيات "الميني ألبوم" بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم".