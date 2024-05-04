مدمن يحلق شعر زوجته ويصورها عارية بالدقهلية.. والسبب صادم

حررت سيدة مقيمة منطقة مجمع المحاكم بنطاق ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بلاغا اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بجسدها ووجهها وحلق جزء من شعرها بالإضافة إلى تصويرها عارية علي هاتفه المحمول، بعد أن عاتبته على تعاطيه المخدرات، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبطه وبمواجهته أقر قيامه بذلك لذات السبب.

سيدة تتهم زوجها بتعذيبها وتصويرها عارية:

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إحدى السيدات بمنطقة مجمع المحاكم دائرة القسم بقيام زوجها بضربها وحلق شعرها وتصويرها عارية علي هاتفه المحمول لمعاتبته على تعاطي المخدرات.

ضبط المتهم بتعذيب زوجته وتصويرها عارية فى الدقهلية:

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الزوجة تدعي «الزهراء .ر. م » 35 عاماً، ومقيمة بمنطقة مجمع المحاكم برج الزكي، وتتضرر من زوجها المدعو « محمد .ص.م. ر» 37 عاماً، لتعديه عليها بالضرب والسب وإصابتها بعدة إصابات في الوجه والذراعين وحلق جزء من شعرها وتصويرها عارية على هاتفه لمعاتبتها له بسبب تعاطيه المخدرات.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جري ضبط الزوج وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن هاتفه المحمول الذي استخدمه في تصوير زوجته.

تحرر عن ذلك المحضر 4752 لسنة 2024 واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.