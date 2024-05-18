الشهادة الإعدادية 2024| تعليم سوهاج تحبط محاولات غش.. واستبعاد رئيس لجنة ومراقب أول

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه سليمان بخيت، وكيل المديرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس محافظة سوهاج، حيث اطمأن وكيل الوزارة ووكيل المديرية على سير الامتحانات، كما اطمأنا على توفير المناخ الآمن للطلاب لتأدية الامتحان في يسر، وتأكدا من وضوح أسئلة الامتحانات وأنها تراعي جميع المعايير التي وضعتها الوزارة.

ومن خلال متابعة سير الامتحانات بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بإدارة سوهاج التعليمية، لاحظ وكيل الوزارة ووكيل المديرية عدم انضباط سير الامتحان داخل اللجنة بالشكل المطلوب وتم ضبط عدد 3 تليفونات بحوزة طلاب داخل اللجنة، وبناء عليه قرر وكيل الوزارة استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واستبدالهما بآخرين بدءً من امتحان الغد.

وفي اطار جهود المديرية في متابعة اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية، تلقت غرفة العمليات بالمديرية بلاغاً يفيد ضبط عدد 3 هواتف بحوزة طلاب بلجنة مدرسة المراغمة الاعدادية بإدارة دار السلام التعليمية، كما تلقت بلاغاً يفيد قيام أحد الطلاب بلجنة مدرسة الفتح الاعدادية بإدارة جرجا التعليمية بمحاولة الهروب بورقة الاجابة خارج اللجنة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فورًا حيال المخالفات في الوقائع المختلفة.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.