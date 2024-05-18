إحالة متهم قتل جاره بـ 3 طعنات في بولاق الدكرور للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة، سائقا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل جاره بمطواة لسبه وقذفه بمنطقة بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عمار سمير" 25 سنة سائق، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 23780 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل "عفيفي محمد" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بـ"مطواة"، وكال له ثلاث ضربات بمواضع متفرقة بجسده فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت اليه تهمة أحرز سلاحا أبيضا وأداة (مطواة - وحجر) بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.