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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

لجلسة 8 يوليو.. "الجنايات" تؤجل محاكمة متهمي خليه الحدائق

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمه الجنايات، المتعقده بمجمع محاكم بدر،  اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بخلية الحدائق لجلسه ٨ يوليو
وجهت النيابه للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أحكام الدستور أحكام الدستور والقوانين الحرية الشخصية الحقوق والحريات السلام الاجتماعي بالقضية رقم 5314 لسنة 2023 بمجمع محاكم بدر