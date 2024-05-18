لجلسة 8 يوليو.. "الجنايات" تؤجل محاكمة متهمي خليه الحدائق

قررت محكمه الجنايات، المتعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بخلية الحدائق لجلسه ٨ يوليو

وجهت النيابه للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.