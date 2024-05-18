اتحاد التأمين يكشف دور مسؤولية صاحب العمل في حماية تعويضات العاملين

قال الإتحاد المصرى للتأمين إنه يسعى دائما إلى تطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة المجتمع .

وأوضح فى تقرير حديث اليوم السبت، أنه دائما ما كان معنيا بموضوع المحافظة على صحة و رفاهة الإنسان خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان، ومن ثم فقد قام الاتحاد بالخطوات التالية بهدف تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة.

وكشف الاتحاد دور تأمين مسؤولية صاحب العمل فى حماية تعويضات العاملين، حيث يلعب تأمين المسؤولية دورا حاسما فى حماية تعويضات أصحاب العمل، ومن الضرورى للشركات أن تفهم الدور المهم للتأمين ضد المسؤولية لضمان حماية موظفيها.

وأضاف أن تأمين المسؤولية هو نوع من التأمين يوفر الحماية المالية لأصحاب العمل فى حالة رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الموظف بسبب إصابة أو مرض أصابهم فى مكان العمل أو نتيجة لعملهم. يغطى هذا النوع من التأمين تكاليف الرسوم القانونية والتسويات أو الأحكام والنفقات الطبية.

نوعان أساسيان

كما أوضح أن هذا التأمين يغطى نوعين أساسيين من الأخطار والمسؤوليات التى قد يتعرض لها صاحب العمل نتيجة إصابات العمال التابعين له.. تتكون هذه الوثيقة من جزأين: الأول يغطى الالتزامات القانونية لصاحب العمل بموجب قوانين تعويضات العمال، بينما يغطى الجزء الثانى المسؤولية تجاه العمال والموظفين الناشئة عن إصابات العمل التى لا تندرج تحت قانون تعويض العمال.



التغطية

يوفر تأمين مسؤولية صاحب العمل تغطية للإصابات أو الأمراض أو الوفاة التى تحدث للموظف أثناء أداء وظيفته. و يغطى هذا النوع من التأمين أيضا الرسوم القانونية والتسويات فى حالة قيام الموظف بمقاضاة صاحب العمل. و من المهم ملاحظة أن تأمين مسؤولية صاحب العمل لا يغطى الأفعال المتعمدة أو الإجرامية من قبل صاحب العمل أو الموظف.

الأهمية

يعد الحصول على تأمين مسؤولية صاحب العمل أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات لأنه يحميها من الخسارة المالية التى يمكن التعرض لها فى حالة رفع دعوى قضائية من أحد الموظفين، كما يضمن حصول الموظف على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض عن إصابته أو مرضه. فبدون تأمين المسؤولية، سيكون صاحب العمل مسؤولا عن تحمل تكاليف الرسوم القانونية والتسويات والنفقات الطبية.

من جانبه، قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بتنظيم عدد من الملتقيات الإقليمية للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى يتم من خلاله تناول أحدث المستجدات التى تطرأ على منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك من خلال المناقشات والمحاضرات التى يلقيها نخبة من الخبراء المحلييين والعالميين أثناء جلسات الملتقى. وقد تم حتى الآن تنظيم سبعة ملتقيات.

ساهم الاتحاد أيضا فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل، كما نظم عدد من الفعاليات الرياضية والتى من شأنها الدعوة إلى المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للانسان من خلال ممارسة الرياضية وكذلك زيادة الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع، حيث قام الاتحاد بتنظيم خمسة مسابقات للجرى (ماراثون) خلال أعوام 2018 و2019 و2022 و2023 وكان آخرها الماراثون الخامس هذا العام يوم 3 مايو 2024 بمركز شباب الجزيرة الرياضى تحت شعار «نجرى من أجل صحة أفضل».

كما يقوم الاتحاد بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوى وذلك بهدف إعطاء المشاركين فى المؤتمر الفرصة للحصول على فترة إستراحة والتخلص من أعباء وضغوط العمل.