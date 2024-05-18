إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من التشيك اشتبه محمود عبدالرافع مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من مطار براغ الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

بالعرض على مهند أحمد سامى نائب مدير الإدارة قام بتكليف محمد عبد الحليم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس به كمية من مادة مخدرة و155 كبسولة بأحجام وأشكال مختلفة بداخلها مادة مخدرة و 14 قرص من الأدوية المخدرة .

وقام بالجرد والتحريز محمود عبد الرافع ومحمد عبد الحليم بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .