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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا بشارة يترأس قداس الأربعين للأخت «بلانس» بكنيسة السيدة العذراء في البياضية

ارشيف
ارشيف
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ترأس اليوم الأنبا بشارة قداس ذكرى الأربعين للمنتقلة طيبة الذكر الاخت اديلا بلانس من راهبات القلب المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالبياضية، وكان في استقباله الاب بولس راعي الكنيسة وبمشاركة الاب ملاك جرجس والاب فادي والاب دانيال ورهبان الفرير والاخوات الراهبات والشعب.

وفي عظته تكلم عن حياة هذه الراهبة التقية والتي عاشت مجسدة المحبة والعطاء والبذل والايمان في حياتها وخدمتها ، فكانت نورا وانجيلا حقيقيا معاشا، كل من تقابل معها تلامس مع عمل الروح والنعمة فيها.

وبعد صلاة القداس تم عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وخدماتها، وكلمات من انشطة الكنيسة

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