افتتاح المؤتمر الـ21 لـ«طب وجراحة العيون الزقازيق»

تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، و د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ، افتتح د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و د.ماهر الدمياطى رئيس الجامعة ومحافظ بنى سويف الأسبق المؤتمر الحادى والعشرين لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و د.محمد بهجت عوض نائب رئيس الجامعة الأسبق والسادة وكلاء كلية الطب د.أمل عطا و د.محمد بشير و د.سالى محمود ، و د.وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات و د.محمد عبد القادر إبراهيم رئيس القسم والمؤتمر ، واللواء د.أحمد العشرى نائباً عن الجمعية الرمدية المصرية ، و د.مدحت شوقى مقرر المؤتمر ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم طب وجراحة العيون بجامعه الزقازيق والجامعات المصرية ووزارة الصحه والتأمين الصحي والأكاديمية الطبية العسكرية.

وخلال كلمته رحب د.أحمد عنانى بضيوف المؤتمر ، مشيراً إلى مجهودات القسم وكذلك الجهود المبذولة فى استكمال إنشاء مركز طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفيات والذى يعد من المشروعات التى تلقى أهمية قصوى لخدمة المرضى ورفع كفاءة الخدمه الطبية.