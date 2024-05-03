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الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قبل شم النسيم.. إعدام 158 كيلو أسماك مملحة فاسدة فى الدقهلية

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين - وكيل وزارة الصحة
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شن إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين فى اطار الاستعدادات لأعياد الربيع وشم النسيم.

اعدام 158 كيلو أسماك مملحة فاسدة

وقال وكيل وزارة الصحة، أن الحملات تضمنت المرور على 45 منشأة ومحال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 13  منها دون ترخيص.
وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير 28 محضراً وسحب 9 عينات  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما جرى إعدام 158 كيلو من أسماك وأغذية فاسدة.

وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع أي مخالف.

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