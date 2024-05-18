"تمويل العلوم والتكنولوجيا" تفتح باب التقدم لـ"تمويل الشراكات العلمية"

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني فتح باب التقدم للنداء الثاني لبرنامج "تمويل الشراكات العلمية الدولية".

ويتمثل الهدف الرئيس لهذا النداء في تعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والمملكة المتحدة في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، حيث تركز مجالات البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: قيادة الثورة الصناعية الخضراء لحماية الكوكب، البحث والابتكار من أجل مجتمعات آمنة وصحية، تطوير تقنيات مسؤولة لضمان مكاننا في عالم الغد.

ويستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عامين، بتمويل يصل إلى ٢٠٠٫٠٠٠ جنيه إسترليني لكل مشروع من الجانبين.

كما أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية ٩ يوليو 2024 ، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.



