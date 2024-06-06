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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم حي كفر سابا بمدينة قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، تزامنا مع اقتحام جيش الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت، كما تجولت الآليات الإسرائيلية في شوارع البلدة دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين، مدينة الخليل وتمركزت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة بئر حرم الرام الواقع على مدخل المدينة الشرقي.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على أرض زراعية في "شارع 2" بالقرارة شمال مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام مدينة قلقيلية حي كفر سابا