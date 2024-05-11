تضامن الدقهلية تنظم رحلة ترفيهية لـ30 فتاة من دار رعاية الفتيات في المنصورة

نظمت إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الدقهلية رحلة لعدد ٣٠ فتاة من دار رعاية الفتيات بالمنصورة بالإضافة إلي فريق الاشراف والاخصائيين تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي إشراف الدكتور وائل عبد العزيز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، ووليد حافظ مدير إدارة الدفاع الاجتماعي.

رحلة ترفيهية لـ 30 فتاة من دار رعاية الفتيات في المنصورة:

انطلقت الرحلة يوم لمدينة دمياط الجديدة وتضمن البرنامج الاستمتاع بالشاطئ وتناول وجبة الافطار والغذاء وممارسة بعض الألعاب الترفيهية لإضفاء جو من الفرح والسعادة بين البنات ثم اختتم البرنامج بجولة ترفيهية بالمدينة وتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الشهيرة .

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز أن المديرية حريصة على استمرارية مثل هذه الأنشطة الترفيهية لما لها من أثر إيجابي ورائع في تحقيق رضا و سعادة الأبناء.

من جانبه عبر وليد حافظ مدير إدارة الدفاع الاجتماعي عن سعادة البنات لما تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي من دعم مستمر لهم وحرصها على توفير كافة احتياجاتهم وإدخال الفرحة في نفوسهم الأبناء والبنات من خلال هذه الفعاليات والبرامج الترفيهية.

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