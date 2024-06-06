شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ناشد المواطنين الفلسطينيين الهلال الأحمر في قطاع غزة من سرعة توجه سيارات الإسعاف لمدرسة السردي التي تؤوي نازحين بمخيم 2 في النصيرات وسط القطاع بعد قصفها من قبل الاحتلال.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين، مدينة الخليل وتمركزت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة بئر حرم الرام الواقع على مدخل المدينة الشرقي.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على أرض زراعية في "شارع 2" بالقرارة شمال مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.