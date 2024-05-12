وزير الرياضة يزور "حمامة" بالمستشفى ويوجه بمتابعة حالته الصحية

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعب الكرة السابق محمد عبدالله السيد الشهير بـ "حمامة" لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق والذي تعرض لوعكة صحية دخل علي إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وكلف وزير الرياضة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، بمتابعة حالة لاعب كرة القدم السابق بصفة منتظمة حتي تتحسن حالته الصحية والخروج من المستشفي متمنيا له الشفاء العاجل.

ويعد "حمامة "من الأسماء التي سطعت في سماء الكرة المصرية في عصرها الذهبي خلال مشواره الكروي مع البلاستيك والزمالك وأيضًا المنتخب الوطني.

