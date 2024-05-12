الثلاثاء.. مناقشة رواية "يوم الملاجا" لأيمن شكري بحزب التجمع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 14 مايو 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (يوم الملاجا) للروائي أيمن شكري.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة الكاتب الصحافي محمود الشربيني.

وقد صدرت رواية (يوم الملاجا) عن دار (الثقافة الجديدة) في القاهرة.

وأيمن شكري روائي مصري من مرسى مطروح، صدرت له عدة روايات منها رواية (بورجاتوريو) ورواية (نجع المطاربة) عن دار ميريت للنشر، ورواية (موتى) عن دار إبهار للنشر.