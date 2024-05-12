شكري: توافق دولي حول عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك توافقا دوليا حول أهمية عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية أو الأعمال العسكرية في حد ذاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، ولكن يجب ألا نكتفي بالحديث الشفهي ولابد أن يكون هناك إجراءات وردود أفعال وإجراءات مؤثرة تأتي بما ندعو إليه بضرورة احتواء الأمر ووقف إطلاق النار الكامل.

وأضاف «شكري»، خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السلوفينية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الحرص على إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن الوضع الحالي في إطار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يقتضي أن يكون تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كدولة احتلال وأن توفر المساعدات للشعب الفلسطيني، وضرورة فتح معبر رفح للاتصال المباشر ووجود كميات كبير من المساعدات تنتظر الدخول سواء من مصر أو مختلف الدول ولذلك يجب فتح معبر رفح من أجل دخول تلك المساعدات.