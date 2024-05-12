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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

توجيه رئاسي جديد بشأن تطورات الأوضاع في غزة ووقف المزيد من التصعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كشف مصدر رفيع المستوي أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة ويوجة بضرورة تكثبف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.
وفي سياق آخر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء و أنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.
 

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