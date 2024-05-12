افتتاح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي بنظام الفصل الواحد في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي - لنظام الفصل الواحد - ضمن خطة المحافظة لتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

افتتاح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية داخل المدرسة ومعرض للمدارس المجتمعية لـ 12 مدرسة على مستوى المحافظة، وكذلك معرض مشغولات يدوية ومصنوعات أغذية، كما شهد المحافظ خلال الافتتاح عرض فقرة فنية عن بورسعيد وتاريخها لطلاب مرحلة رياض الأطفال، مشيدا بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، مؤكدا أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها.