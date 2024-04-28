النيابة: لا شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة عامل مشنوق داخل محل بالهرم

صرحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان صاحب محل، بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة أن صاحب محل أحذية أقدم على إنهاء حياته عن طريق حبل مربوط بجنش مروحة داخل المحل الخاص به، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإنجاب، ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل المحل ملكه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب محل أحذية مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته افادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإنجاب ولم بتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.