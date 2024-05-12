زي النهارده.. الرحالة أبل تاسمان اكتشف نيوزيلندا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 12 شهر مايو ،دكري إكتشاف الرحالة الهولندي تاسمان الي نيوزيلندا ، وجاء ذلك في 12 مايو. 1641.

الرحالة تاسمان يكتشف نيوزيلندا

حيث قام الرحالة تاسمان برحلة استكشافية ، يدور فيها حول أسفل القارة الأسترالية، ووضع خريطة مفصلة لها. ، فاكتشف الجزيرة المسماة اليوم تسمانيا، وأكتشف تاسمان أيضاً نيوزيلندا، وبعض جزر المجموعة المسماة فراندلي آيلاندز.

في 5 شهر ديسمبر، ترك أرض فانديمن، ورحل شرقا إلى جزر سليمان، 13 ديسمبر اكتش جنوبا، «بلاد جبلية عالية» دعاها ستاتن لانت ، أو «أرض الولايات» (الهولندية)، وهي الآن نيوزيلندا).

وأعتقد تاسمان ورجاله أن الأرض المكتشفة حديثا تشكل جزءا من القارة القطبية العظيمة كستاتن لاند الأخرى التي شاهدها شاوتن وليماير وسمياها والتي تقع شرق تييرا ديل فويغو. وانطلق إلى الشمال الشرقي على طول الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية.

ورسا في 18 ديسمبر جنوبا في مدخل عريض والذي ظن أنه خليج رفيع (وقد كان مضيق كوك). وطلق عليغة اسم موردنارز.

دخل خليج بلايند أو تاسمان، ولكن لم يكتشف المدى الكامل للمضيق الذي يقسم نيوزيلندا إلى جزيرتين رئيسيتين. وعند عودته غربا تقدم إلى الجانب الغربي للجزيرة الشمالية.

حتى وصل إلى الشمال الأقصى لنيوزيلندا في 4 شهر يناير عام 1643،، من هناك ذهب إلى شمال شمال الشرق، في بادي الأمر كان ينوى أن يبقي على ذلك المسار الي 30 خطا طوليا من الرأس الشمالي لنيوزيلندا.

و منذ 19 إلى 25 يناير، اكتشف جزرا مختلفة من أرخبيل، تونغا أو الجزر الصديقة، خصوصا أمستردام وتونغاتابو وميدلبرغ (إيفا) وروتردام. وهنا تزودت السفن في الماء والمؤن، وهو ما لم يقوموا منذ تركهم لموريتيوس، وحط الطاقم على الشاطئ للمرة الأولى منذ تركهم أرض فان دايمن. واستكشفوا جزيرة روتردام .