خالد عباس يلتقي رجال الأعمال السعوديين بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفد رفيع المستوى يضم 80 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الزيارة في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دعوة واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والشخصيات الهامة للترويج عن مشروعتها واستثماراتها والتعريف بأهم معالمها والتطورات التي تشهدها العاصمة.



,استقبل المهندس خالد عباس وقيادات الشركة الوفد السعودي في ساحة الشعب أسفل أطول ساري علم في العالم حيث تم شرح عام للمنطقة واستعراض أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالعاصمة ونسب الإنجاز والأعمال الجارية بها تلي ذلك زيارة منطقة المال والأعمال التي تضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية وعدد من البنوك ثم التوجه الي مقر الشركة حيث تم عمل تقديم تفصيلي للمشروع مع استعراض للفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا السياق صرّح خالد عباس: "نحن سعداء باستقبال الوفد السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة والزيارة تفتح افاق واسعة للتعاون المشترك وبوابة هامة للاستثمار السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة ونحن ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية مثمرة وانطباعاتهم عن العاصمة الإدارية تدعونا للفخر.

هذا وفي نهاية الزيارة قدّم رجال الأعمال السعوديين، الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الزيارة، والتقطوا الصور التذكارية.

وعن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.



تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.



حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.



العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

eec25e9d-7258-488f-9fa0-7ba7e11a88b0

f6962b52-bb33-416e-a6b6-62e77628b302

bd38dde1-1cf6-4acf-aa89-345d79dbb25d

bae435fd-722f-48ee-a941-e925e70df510

08397b8f-c89b-4b2e-96de-0320b5d9c2d3

2daccf03-17a6-42f0-ade1-25d767e8f58a

5422e1ed-4292-4b5f-8888-f4ada6eba35a

04e5a8d1-3ada-49d8-8d5e-e9a11c352017