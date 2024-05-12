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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بسرقة حساب إليكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) لقيامه بالاستيلاء على الحساب الشخصى الخاص بأحد المواطنين على موقع "الفيس بوك" وانتحال صفته وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائه عبر أحد التطبيقات>

 وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وكذا إرتكابه  2 واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة   

الجرائم الإلكترونية النصب والإحتيال الداخلية