قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية ​

وقعت كل من قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل، اتفاقية تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

وبموجب بنود الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة، ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتد​ب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف "القاهرة" و"مصري" البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي."

وأضاف الوزير الكعبي: " نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وشركاءنا على دعمهم وتعاونهم القيّمين".

يذكر أنه قد تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير 2023. وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11،400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين 2،000 إلى 3،000 متر