سيناتور أمريكي: ليس لدينا أي التزام بكتابة شيك على بياض للدعم العسكري لأي من حلفائنا

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة "ليست ملزمة" بتسليم شيك على بياض لأي من حلفائها بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستقلص بعض شحنات القنابل إلى إسرائيل.

وأضاف ميرفي، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "ليس لدينا أي التزام بكتابة شيك على بياض للدعم العسكري لأي من حلفائنا، لدينا الحق كدولة ذات سيادة ولها مخاوفها الأمنية المستقلة في التأكد من أننا عندما نعقد شراكة مع حليف، فإننا نتشارك مع استراتيجية رابحة".

وتابع "يخبرنا خبراء الأمن القومي لدينا أن هذا جيل، وهذه اللحظة سيكون لها تأثير جيلي على نمو الإرهاب في جميع أنحاء العالم، أريد أن ترحل حماس، لا أريدهم أن يكون لديهم القدرة على ضرب إسرائيل مرة أخرى، أشعر بالقلق من أن عدد المدنيين الذين يموتون سيوفر في نهاية المطاف مواد تجنيد دائمة لحماس، وستظل حماس تشكل تهديدا لسنوات قادمة لإسرائيل".

ومضى مورفي يقول إنه "يتفق مع تحرك إدارة بايدن لتأخير بعض شحنات القنابل إلى إسرائيل وسط غزو وشيك لرفح، حيث يقدر أن أكثر من مليون مدني يحتمون".

وأعلن بايدن يوم الأربعاء الماضي أنه إذا توغلت إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يبحث مئات الآلاف من الأشخاص عن ملجأ، فإن الولايات المتحدة لن تقوم بتزويدها بأنواع معينة من الأسلحة.