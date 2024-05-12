إخماد حريق شب بمطعم بمنطقة التجمع الأول.. صور

الأحد 12/مايو/2024 - 08:00 م

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى أخماد حريق شب بمطعم أثناء تفكيكه بمنطقة التجمع الاول، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق فى مدخنة مطعم بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق فى مدخنة مطعم اثناء قيام عمال بتفكيكه، وجرى محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.