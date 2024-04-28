غدا.. هاني شاكر يحيى حفل عيد الربيع في الأوبرا

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي مساء غد الإثنين بمناسبة عيد الربيع، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويبدأ الحفل في الثامنة مساء، ويقدم خلاله هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، منها: ماتهدديش ، لسه بتسألى ، دعوة فرح ،علي الضحكاية بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود، حبك نار وغيرها.

يذكر أن هاني شاكر طرح كؤخرا أغنية بعنوان "الهوية عربي" إهداء إلى روح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.