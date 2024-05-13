الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق سيارة حاول التعدى على سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدى على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال إستقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما جرى ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.