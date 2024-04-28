انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول للنساء والتوليد بجامعة كفر الشيخ

عقدت كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمى الاول لقسم تمريض صحة النساء والتوليد بالكلية، تحت عنوان «تغير المناخ كعامل ضغط رئيسى وتأثيره على الحمل ونتائج الولادة» اليوم الاحد الموافق 28/4/2024، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صباح ابو الفتوح عميد الكلية، والدكتور هاله عبد الفتاح وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة المتميزين من مختلف الجامعات المصرية في مجال التمريض.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة فى محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، مشيداً بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الابداع، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها، وتتجسد هذه العناية من خلال ادراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الاصلاح في عدة محاور منها اصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها اجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

ومن جانبه أكد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دعم إدارة الجامعة غير المحدود لكلية التمريض من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها ودعم شباب الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية وكذلك تطوير البنية التحتية لها، لافتاً إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، ومؤكداً على أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

وقالت الدكتور صباح أبو الفتوح عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على تغير المناخ كعامل ضغط رئيسى وتأثيره على الحمل ونتائج الولاده، والتى تأتي انطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيقا لاهداف التنمية المستدامه، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلي هامش المؤتمر تم عقد ندوة علمية عن الذكاء الاصطناعى ودوره فى البحث العلمى حاضرها الدكتور محمد الغنام استاذ التشريح بكليه الطب البيطرى- جامعه كفر الشيخ.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم المشاركين من الساده اعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين والمتفوقين، ايمانيا بالدور الفعال التى تقوم به كليات التمريض فى خدمة المجتمع ، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعايه الصحيه والتمريضيه مع رؤيه مصر ٢٠٣٠.