رئيس جامعة المنوفية يشارك في ماراثون طلابي

اطلق الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اشارة البدء للمشاركة في الماراثون الذي نظمته الجامعة وذلك ضمن مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" ،التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد - وزير البيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمجلس الأعلى للجامعات، وشركة سانوفي مصر المتخصصة في صناعة الأدوية ، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حيث انطلق ماراثون "الجري" في تمام العاشرة والنصف صباحاً من أمام بوابة زوير للبنات ومحور الحاج صلاح خطاب طريق ميت خاقات للبنين ، بمشاركة طلاب جامعات" المنوفية والسادات و الزقازيق" ، و انتهى داخل أستاذ الجامعة ،بإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وبحضور مهندس محمد مصطفى اعلام وزارة البيئة ومهندس عصام السعداوى اعلام وزارة البيئة . ونهى سلامة اعلام وزارة البيئة فرع طنطا ،و دكتور احمد كمال مدير منطقةاسكندرية ووسط الدلتا

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة .

أكد رئيس جامعة على ضرورة إستغلال طاقات الشباب المختلفة باعتبارهم أمل مصر وقادة المستقبل ودفعهم للمشاركة في التنمية والبناء والتعمير للجمهورية الجديدة.



وأضاف القاصد أن جامعة المنوفية حريصة علي رفع الوعي البيئي للطلاب وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، مشيدا بروح التنافس لدى الطلاب،

مؤكدا على أن الجامعة تحرص على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والتوعية، لإعداد جيل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ،مشيرا إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقة تأتي من منطلق حرص جامعة المنوفية على إشراك طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية والتوعوية

جدير بالذكر أن هذه هي المرحلة الثالثة وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها