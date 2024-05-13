الرئيس السيسي: المشروعات المنفذة من الدولة أحد أهدافها توفير فرص العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن المشروعات التي تنفذها الدولة أحد أهدافها توفير فرص العمل.

وأضاف الرئيس السيسي - خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة- إن إنفاقها في مشروع مستقبل مصر ضروري لتحقيق التنمية الزراعية.

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ثم تدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية عام 2023.