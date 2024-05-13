وزير الري: القارئ لتاريخ مصر يدرك أن الحضارة قامت على حسن إدارة مياه النيل

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، إن القارئ لتاريخ مصر يدرك أن الحضارة كلها قامت على حسن إدارة مياه النيل، والتكنورلوجيا والتطور في أساليب الري بدأ من خلال مصر.

وأكد -خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة- أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة، وهي 55 مليار متر مكعب من المياه ولدينا عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب.

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ثم تدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية عام 2023.

