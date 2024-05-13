وزير الشباب يستقبل نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيدة ديان كيت، نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور السيدة جيرمان حداد، نائبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ضمن زيارتها لمصر لحضور ختام برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

في بداية كلمته، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالسيدة ديان كيت في مصر، مثنيا على عمق العلاقات الثنائية بين الطرفين، مؤكدا على ان اختيار مراكز الشباب من اجل استضافة أندية السكان، كانت لها اهمية كبيرة لما تتمتع به مراكز الشباب من امكانية للوصول لجميع الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم انشاء 432 أندية سكان داخل مراكز الشباب موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث وصلت أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة أندية السكان في جميع المحافظات إلى مليون و247 الف شاب وفتاة، حيث تعمل أندية السكان على التوعية بالعديد من القضايا السكانية ومنها: "الزواج المبكر - الممارسات الخاطئة - العنف الإجتماعي - الصحة الإنجابية" بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخري التي تهم الشباب المصري.

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكداً حرصه على التنسيق المتبادل بشكل متواصل في العديد من الأنشطة والبرامج التي تتم بالتنفيذ مع الصندوق وتطويرها بشكل دائم لما يتناسب مع احتياجات الشباب المصري وتلبية احتياجاته بشكل مستمر.

من جانبها تقدمت السيدة ديان كيت، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها من اجل الشباب، وأشارت إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين والتفاهم الكبير كان له الأثر الكبير الذي عاد بالنفع على الشباب من خلال تقديم العديد من البرامج والمشروعات بالإضافة إلى زيادة أعداد أندية السكان بشكل ملحوظ في جميع المحافظات لخدمة الشباب المصري.

وأشارت إلى أن زيارة السيد وزير الشباب والرياضة والتي قام بها الى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، كان لها عظيم الاثر في تعميق العلاقات بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

حيث تقابل السيد الوزير ضمن برنامجه مع السيدة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تناول اللقاء العديد من الأمور الهامة ومنها تطوير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر من أجل دعم الشباب المصري، وكذلك توضيح رؤية الدولة المصرية للشباب المصرية وتم عرض خلالها استراتيجية مصر الوطنية للشباب والنشء، ضمن رؤية مصر 2030.