تواصل أعمال الرصف بشوارع وميادين الحامول

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف الجارية بميدان الحامول، وشارع مواقف الحامول، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف تشمل عددًا من ميادين ومداخل مركز الحامول، بداية شارع أبو بكر الصديق حتى دوران أبو النور، ومن شارع جمال عبدالناصر حتى نهاية مجمع المواقف، وتضمن الأعمال تشغيل طبقة الأساس "السن" مع الدمك، ورش طبقة التشريب الإسفلتية، MC، تمهيدا لوضع الطبقة الإسفلتية بطول 1000م/ط، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الشوارع، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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